شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "سايكو" تُقر عدم توزيع أرباج عن 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية للشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني "سايكو"، بجلستها المنعقدة أمس الأحد، الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إن الجمعية اعتمدت القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

هذا ووافقت الجمعية على صرف مبلغ 660 ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر- قبل الذكاة- بلغ 15.2 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل خسائر بلغت 10 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى انخفاض عمولات إعادة التأمين بنسبة 29%، وزيادة أتعاب فحص وإشراف بنسبة 20%، بالإضافة إلى زيادة في تكاليف إكتتاب وثائق التأمين بنسبة 21%.