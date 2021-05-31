شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "الدوائية" تُقر توزيع 120 مليون ريال عن العام 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية للشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو الدوائية"، بجلستها المنعقدة أمس الأحد،الموافقة على مُقترح توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2020، بقيمة 120 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 1 ريال لكل سهم، وبنسبة 10% من قيمة السهم الاسمية.

وبحسب البيان، ستكون الأرباح مُستحقة للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للشركة (والذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

هذا ووافقت الجمعية على صرف مبلغ 1.8 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 24.5 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 41.8 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى انخفاض المبيعات بسبب سحب 2 من منتجات الشركة من الأسواق لإجراء دراسات التكافؤ الحيوي الجديدة.