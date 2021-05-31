شكرا لقرائتكم خبر عن "مبكو" تُجدد اتفاقية تسهيلات مع "الأهلي" بقيمة 140 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو" عن تجديد اتفاقية تسهيلات بنكية- متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية- تتضمن تسهيلات قصيرة الأجل و متوسطة الأجل، مع البنك الأهلي السعودي.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأنه قد تم تخفيض قيمة التسهيلات من 169 ريال مليون الى 140 مليون ريال.

وحسب البيان، ستكون التسهيلات مُقسمة إلى متوسطة الاجل بقيمة 65 مليون ريال لمدة 4 سنوات، ومنتجات خزينة بقيمة 10 مليون ريال لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى تسهيلات قصيرة الأجل دوارة بقيمة 65 مليون ريال سعودي تجدد كل عام بنهاية شهر أغسطس.

هذا وتستهدف الشركة من التسهيلات تمويل رأس المال العامل للشركة وقطع غيار لآلات ومعدات المصنع، علماً بأن اتفاقية التسهيلات مضمونة بسند لأمر بقيمة التسهيلات لصالح البنك.

ويُذكر أن الشركة حصلت على تسهيلات بقيمة 225.9 مليون ريال، من بنك الرياض، مقسمة إلى متوسطة الاجل بقيمة 134.6 مليون ريال، وقصيرة الاجل دوارة بقيمة 91.3 مليون ريال.

وتجدر الإشارة إلى أن مبكو أن مبكو حققت صافي أرباح بلغ 17.7 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 4.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول إلى زيادة أسعار البيع وكذلك انخفاض تكاليف التمويل وزيادة أرباح القيمة العادلة للأدوات المالية المشتقة وزيادة الايرادات الأخرى بقيمة 4.6 مليون ريال والمتمثلة في الربح المتولد من بيع اصول ثابتة ومواد خام وخردة.