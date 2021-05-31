شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب في اتجاه أكبر صعود شهري في 10 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين متجهة صوب أكبر قفزة شهرية لها منذ يوليو تموز 2020، بفضل تراجع الدولار وعوائد السندات، فضلا عن تنامي الضغوط التضخمية التي تعزز الطلب على المعدن هي الأخرى.

وبحلول الساعة 0637 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1 بالمئة إلى 1905.14 دولار للأوقية (الأونصة) بينما زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة لتسجل 1908.80 دولار. وصعدت الأسعار الفورية حوالي 7.7 بالمئة هذا الشهر.