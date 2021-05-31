«التسجيل العقاري» تحدث 5000 سند لـ 2100 مالك في الشارقة

الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت «دائرة التسجيل العقاري» في إمارة الشارقة عن اختتام حملتها الخاصة بتحديث بيانات الملاك في القطاع العقاري في مختلف مناطق ومدن الإمارة، والتي كانت قد أطلقتها في 28 مارس/ آذار الماضي واستمرت حتى 29 مايو/ أيار الماضي ، وذلك بالتعاون مع «دائرة شؤون الضواحي والقرى» في الإمارة.

وكانت الحملة قد استهدفت جميع ملاك العقارات في الإمارة من مواطنين ومقيمين ومستثمرين من مختلف الجنسيات، وهدفت إلى الحفاظ على حقوق الملاك، وتحديث بياناتهم، خصوصاً في ظل وجود بيانات قديمة لم يجر تحديثها منذ زمن طويل، وذلك للتواصل الفعال مع الملاك ومنعاً لتشابه الأسماء وما ينتج عنه من تبعات تتسبب في تأخير المعاملات، بحيث تم ربط اسم المالك مع رقم الهوية الخاصة به، وكذلك تسهيلاً لاستخدام خدمات الدائرة الالكترونية مستقبلاً.

وأشاد عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام «دائرة التسجيل العقاري» في الشارقة بنجاح الحملة وبالتعاون الكبير الذي أبدته «دائرة شؤون الضواحي والقرى» في الإمارة ممثلة برئيسها خميس بن سالم السويدي، و العاملين فيها كافة لتعاونهم الكامل وتسخير الإمكانات كافة، التي تمتلكها الدائرة، وفتحهم أبواب مجالس الضواحي في مختلف المناطق لاستقبال الملاك طوال الفترة الماضية من أجل نجاح الحملة.

وأضاف الشامسي: «إن دائرة شؤون الضواحي والقرى كانت وما تزال شريكاً استراتيجياً مهماً للدائرة في تنفيذ العديد من المشاريع المشتركة، حيث تكاتفت الجهود وتم العمل بروح الفريق الواحد، مما كان له أبلغ الأثر في الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الدائرة، وساهم في إعطاء قوة دفع إضافية للقطاع العقاري في الإمارة».

وأفاد الشامسي بأن الملاك الذين شاركوا في الحملة بلغ عددهم حوالي 2100 مالك، فيما بلغ عدد سندات الملكية التي تم تحديثها قرابة 5000 سند توزعت على مختلف مدن ومناطق الإمارة، وأوضح أن الحملة اختتمت في الضواحي، لكنها ستبقى متواصلة في فروع الدائرة المختلفة، حيث يتم استقبال الملاك الذين لم يقوموا بتحديث بيانتهم حتى الآن في الفروع ليستكملوا تسجيل وتحديث بياناتهم، مؤكداً أن عملية التحديث ستكون مجانية بالكامل.