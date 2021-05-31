«طاقة» تطلق «إطلاق» لإعداد وتطويرالكوادر الوطنية الشابة

أبوظبي:”الخليج 365”

أطلقت شركة «أبوظبي الوطنية للطاقة»، (طاقة)، برنامج «إطلاق» كمنصة جديدة لبرنامجها للتدريب المهني الذي استُلهم اسم البرنامج «إطلاق» من طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة وتطلعاتها المتواصلة نحو التقدم.

وكان البرنامج تم تدشينه سابقاً تحت اسم «برنامج تدريب الخريجين» في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وهو برنامج مكثّف تمتد فترة التدريب فيه لـ12 شهراً، ويهدف لاستقطاب الكوادر الإماراتية الشابة من الخريجين الجامعيين المتفوقين لإعدادهم لمسيرة مهنية ناجحة في قطاع المرافق في الدولة.

ويتمحور منهاج برنامج «إطلاق» حول خمسة محاور استراتيجية هي: دعم نمو الاقتصاد القائم على المعرفة في إمارة أبوظبي؛ بناء القدرات المهنية التنافسية وإعداد الكوادر الإماراتية الشابة بالكفاءات اللازمة للعمل المستقبلي؛ التخطيط للتعاقب الوظيفي من خلال تحديد وإعداد الجيل القادم من القادة الإماراتيين؛ تعزيز ثقافة التعلم؛ تعزيز مكانة قطاع المرافق كجهة عمل جاذبة للباحثين عن عمل من الخريجين الإماراتيين الشباب.

وبمناسبة الإعلان عن برنامج «إطلاق»، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة «طاقة»: «إن الكوادر الإماراتية الشابة هي ركيزة أساسية لتحقيق النمو والنجاح في أحد أكثر القطاعات حيوية في الإمارات وأيضاً لمسيرة الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة بشكل عام. والاستثمار في تطوير الكوادر الإماراتية الشابة هو أولوية استراتيجية لشركة «طاقة»، فهذا الأمر يتيح لنا تهيئة دفعات متعاقبة من الكوادر الوطنية لشغل مجموعة من الوظائف الفنية الأكثر حيوية، ومن ثم إعداد وتأهيل قادة الغد».

من جانبها، قالت حمدة الهاملي، مدير إدارة الموارد البشرية في شركة «طاقة»: «إننا في شركة «طاقة» نضع تعزيز ثقافة التعلم والتطوير المهني في طليعة أولوياتنا. وقد أعددنا برنامج «إطلاق» ليصبح بمثابة منصة انطلاق للكوادر الإماراتية الواعدة، حيث يمكّنهم من اختبار أفكارهم واكتساب المهارات المهنية الأكثر طلباً في سوق العمل، وبناء جاهزيتهم لمستقبل مهني واعد في بيئة عمل تتسم بالتغير المتسارع. ونحن في «طاقة» ملتزمون ببناء مستقبل يقوم على الاستدامة والابتكار ويستثمر في الكوادر الإماراتية الشابة كونهم قادة المستقبل».

يُذكر أنّ أكثر من 90 خريجاً إماراتياً كانوا قد أكملوا برنامج «طاقة» لتدريب الخريجين، منذ إطلاقه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وهناك خطة لتوفير أكثر من 40 فرصة عمل للخريجين في العام الجاري 2021.