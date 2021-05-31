مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة ينضم إلى مدينة «مصدر»

أبوظبي:”الخليج 365”

أعلنت شركة أ«بوظبي لطاقة المستقبل»، (مصدر)، عن انضمام «مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة»، المركز الرائد في قطاع التكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي، والجهتين التابعتين له، وهما «معهد الابتكار التكنولوجي» و«أسباير»، إلى «مدينة مصدر» في العاصمة الإماراتية.

ويساهم «مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة» في قيادة وتشكيل استراتيجية البحث والتطوير في أبوظبي، ويمثل «معهد الابتكار التكنولوجي»، الذراع المكرّسة للأبحاث التطبيقية والتابعة للمجلس، فيما تعتبر «أسباير» ذراعه المخصّصة لإدارة برامج التكنولوجيا، وقد انضمت الجهات الثلاث إلى نخبة من الشركات الرائدة في قطاع التكنولوجيا المستدامة التي تتخذ من «مدينة مصدر» مقراً لها.

وتأسس «مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة» في شهر مايو/ أيار 2020 بهدف تشكيل استراتيجية البحث والتطوير في شتى المجالات الأكاديمية والصناعية في أبوظبي، والاستثمار الأمثل للموارد المتاحة، وتوجيه السياسات واللوائح التنظيمية. وتم تكليف المجلس بإنشاء إطار عمل شامل لأنشطة البحث والتطوير في أبوظبي، وتنظيم عملية الاستثمار في البحث العلمي من خلال المجلس، وبناء شراكات مع المؤسسات المحلية والعالمية.

وأعرب فيصل البناي، أمين عام «مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة»، عن فخره بأن يتخذ المجلس مقراً جديداً ضمن «مدينة مصدر» التي تضم مجموعة من الشركات الرائدة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا المتطورة والتي تتشارك مع المجلس في ذات الاهتمام، والالتزام بالعمل على مواجهة أصعب التحديات العالمية من أجل بناء مستقبل أفضل للجميع، ما يمثل الحافز الرئيسي لجهود المجلس.

وقال البناي: «سوف تعمل فرقنا المكونة من أمهر العلماء والباحثين الدوليين على إيجاد اكتشافات علمية وتطوير ابتكارات تقنية نوعية ضمن مراكز الأبحاث السبعة الأولية التابعة لمعهد الابتكار التكنولوجي والتي تقع ضمن مقرنا في مدينة مصدر. كما سنسعى إلى تمويل المشاريع البحثية، إضافة إلى إطلاق مسابقات دولية وتحديات كبرى من خلال أسباير».

من جهته، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «تنسجم رؤية وأعمال مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، وذراعيه «معهد الابتكار التكنولوجي»، و«أسباير»، وعملها في مجال العلوم والأبحاث والتكنولوجيا التحويلية، مع رؤية مصدر المتمثلة في دفع الجهود الرامية نحو بناء مستقبل مستدام للجميع. ويسرنا الترحيب بالكيانات الثلاثة في مقرها الجديد ضمن المدينة، ونتطلع قدماً إلى دعم أعمالهم وتحقيق غاية المجلس في أن يصبح مركزاً عالمياً رائداً للأبحاث يساهم في دفع عجلة العلم والمعرفة».