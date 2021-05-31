شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستهدف أكبر صعود في 10 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين متجهة صوب أكبر قفزة شهرية لها منذ يوليو/ تموز 2020 بفضل تراجع الدولار وعوائد السندات، فضلاً عن تنامي الضغوط التضخمية التي تعزز الطلب على المعدن هي الأخرى.

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعاً 0.1% إلى 1905.14 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% لتسجل 1908.80 دولار. وصعدت الأسعار الفورية حوالي 7.7% هذا الشهر،

وقال ستيفن إينس العضو المنتدى لدى «إس.بي.آي لإدارة الأصول»: «ستمد الذهب قوته من مخاوف التضخم وبعض الميل في العوائد وتراجع الدولار، المراهنون على صعود الذهب أعينهم الآن على الألفي دولار، ومعظمهم يتوقع أن يرتفع أكثر».

وتراجع مؤشر الدولار 0.1% مقابل العملات المنافسة، في حين نزل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.593% يوم الجمعة، مقلصا تكلفة حيازة الذهب غير المدر للفائدة. وصعد البلاديوم 0.4% إلى 2837.38 دولار للأوقية، لكنه بصدد أول انخفاض شهري له في أربعة أشهر، وتقدم البلاتين 0.4% مسجلاً 1181.76 دولار، وارتفعت الفضة 0.1% إلى 27.91 دولار وهي تتجه لتحقيق أكبر مكاسبها الشهرية منذ ديسمبر كانون الأول.

الجدير بالذكر أن معظم الأسواق مغلقة اليوم في عطلات عامة في الولايات المتحدة وبريطانيا.

(رويترز)