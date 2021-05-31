تحسن توقعات الطلب يرفع أسعار النفط.. أسواق أمريكا وبريطانيا في عطلة

ارتفعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة، الاثنين، مدعومة بتوقات إيجابية لنمو الطلب على الوقود في ربع السنة المقبل، بينما يتطلع المستثمرون إلى اجتماع «أوبك+» المقرر هذا الأسبوع لمعرفة كيف ستكون استجابة المنتجين.

وبحلول الساعة 0614 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس/ آب، مرتفعة 50 سنتاً، بما يعادل 0.7 في المئة إلى 69.22 دولار للبرميل، بعد تحديد سعر التسوية عند أعلى مستوى في عامين، الجمعة. وسجل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو/ تموز 66.87 دولار للبرميل، مرتفعاً 55 سنتاً أو 0.8 في المئة.

والأسواق الأمريكية والبريطانية مغلقة في عطلات عامة، الاثنين.

ويتجه كلا العقدين صوب تحقيق مكاسب للشهر الثاني على التوالي مع توقع المحللين نمو الطلب على النفط بمعدلات تفوق المعروض، رغم عودة صادرات الخام والمكثفات الإيرانية.

وتجري إيران محادثات مع القوى العالمية منذ إبريل/ نيسان، إذ تعكف الأطراف على خطوات من طهران وواشنطن تجاه العقوبات والأنشطة النووية مقابل الالتزام الكامل باتفاق 2015 النووي.

وقال محللو أيه.إن.زد «نتوقع للطلب أن يتجاوز العرض في حدود 650 ألف برميل يومياً و950 ألف برميل يومياً في الربعين الثالث والرابع على الترتيب،» مضيفين أن ذلك يشمل زيادة إنتاج إيران 500 ألف برميل يومياً.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا، الثلاثاء.

ومن المتوقع ألا تحيد المجموعة المعروفة باسم «أوبك+» عن خططها لتخفيف تخفيضات المعروض تدريجياً حتى يوليو/ تموز.

شحنة نفط إيراني في أمريكا

أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أنه تم تسجيل وصول شحنة حجمها 1.033 مليون برميل من النفط الخام الإيراني للشواطئ الأمريكية في مارس / آذار، فيما تعد ثاني شحنة من النفط الإيراني إلى الولايات المتحدة منذ عام 1991.

وتم تسجيل الشحنة في بيانات إدارة معلومات الطاقة، الصادرة في أواخر الأسبوع الماضي، والتي تغطي الشهر الذي أعقب مصادرة السلطات الأمريكية ناقلة النفط أكيلياس التي كانت ترفع علم ليبيريا، والتي كانت تنقل شحنة من النفط الخام الإيراني.

ولم تكشف إدارة معلومات الطاقة عن تفاصيل أخرى عن الشحنة الإيرانية.

وأظهرت بيانات الشحن لريفينيتيف أيكون، أن ناقلة النفط أكيلياس أفرغت شحنتها في ميناء جالفيستون الأمريكي على الخليج في مارس/ آذار.

وتوافقت المصادرة مع العقوبات الاقتصادية الصارمة التي فرضتها واشنطن على طهران بسبب برنامجها النووي وتصنيف الولايات المتحدة لعدد من الجماعات الإيرانية كمنظمات إرهابية في استمرار للضغينة المستمرة منذ عشرات السنين بين البلدين. وترفض إيران الاتهامات الأمريكية بارتكاب مخالفات. (رويترز)