«الاتحاد للطيران» تمدد تعليق سفر الركاب من الهند إلى الإمارات

أبوظبي: عدنان نجم

قال متحدث رسمي باسم «الاتحاد للطيران»: تم تمديد تعليق سفر الركاب من الهند إلى الإمارات العربية المتحدة، وعلى شبكة وجهات الناقلة. وأضاف المتحدث: سوف تواصل الاتحاد للطيران تشغيل رحلاتها إلى الهند، ونقل المسافرين من شبكة وجهاتها ومن أبوظبي.

ولن يسمح للاتحاد للطيران بنقل المسافرين من الهند. ومع ذلك فسوف يتم إعفاء المواطنين الإماراتيين وحاملي الجوازات الدبلوماسية وحاملي الجوازات الحكومية وخطابات المهام الرسمية من قيود الدخول إلى الدولة، علماً بأن هؤلاء المسافرين سوف يخضعون لمتطلبات القبول والحجر الصحي، وسوف يستمر تشغيل رحلات الشحن في كلا الاتجاهين من دون تأثر.

وتواصل «الاتحاد للطيران» العمل مع الضيوف المتضررين لإبلاغهم بالتغيير على جدول رحلاتهم.