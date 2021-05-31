شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل أربعة أشخاص بهجومين منفصلين شمالي بوركينا فاسو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واجادوجو-أ.ف.ب

قُتل أربعة أشخاص، بينهم عنصرا دعم لقوات الأمن، الأحد، في هجومين منفصلين في شمال بوركينا فاسو، وفق ما أفادت مصادر أمنية ومحلية.

وقال مصدر أمني إن «أشخاصاً مسلحين مجهولي الهوية شنوا هجوماً ضد قوات «في دي بي» (متطوعون من أجل الدفاع عن الوطن)، في نورالكينجا، قرب كيلبو في منطقة الساحل. للأسف فقد اثنان منهم حياتهم أثناء هذا الهجوم».

وأكد مسؤول في قوات «في دي بي» الهجوم، مشيراً إلى أن «الحصيلة هي مقتل متطوّعَين، وجرح ثلاثة».

وأضاف المصدر نفسه أن «شخصين قُتلا أيضاً، صباح الأحد، على أيدي رجال مسلحين في تاكاتامي، وهي بلدة في إقليم ياجا المجاور»، موضحاً أن «دعم قوات الدفاع والأمن سمح بصدّ المهاجمين». وقوات «في دي بي» التي أنشئت في ديسمبر/ كانون الأول 2019 هي قوات دعم مدنية تتدخل إلى جانب القوات المسلحة في مهمات مراقبة وتقصي معلومات وحماية، بعد تدريب عسكري يستمرّ 14 يوماً.

وتقوم أيضاً بمهام مراقبة، وغالباً ما تحارب إلى جانب الجيش، رغم أنها تتكبد خسائر فادحة في الأرواح، مع أكثر من مئتي قتيل في صفوف عناصرها منذ 2020.

ومنذ 5 مايو/ أيار، أطلقت القوات المسلحة في بوركينا فاسو في مواجهة تزايد الهجمات الإرهابية، عملية واسعة النطاق في منطقتي الشمال والساحل. ورغم إعلان شنّ عدد كبير من العمليات من هذا النوع، فإن قوات الأمن تواجه صعوبات في وضع حدّ لدوامة العنف. وأوقعت أعمال العنف هذه منذ 2015 أكثر من 1300 قتيل، وتسببت بنزوح أكثر من مليون شخص.