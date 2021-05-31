شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب إفريقيا تشدد إجراءات مواجهة «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بريتوريا - أ.ف.ب

أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، الأحد، العودة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد وباء «كوفيد-19» في ضوء خطر انتشار موجة ثالثة من الفيروس في جنوب إفريقيا، وأشار الرئيس في خطاب متلفز إلى أن أربعاً من محافظات البلاد التسع، بما في ذلك غاوتِنغ التي تشمل جوهانسبرغ والعاصمة بريتوريا، تشهد بالفعل موجة ثالثة من الفيروس، وحذّر قائلاً: «قد تكون مسألة وقت فقط قبل أن تشهد البلاد بكاملها موجة ثالثة».

وتُعدّ جنوب إفريقيا رسمياً الدولة الأكثر تضرراً من الفيروس في القارة بتسجيلها 1,65 مليون إصابة و56,363 وفاة، وأضاف رامافوزا: «عدد اختبارات «كوفيد-19» الإيجابية ارتفع أكثر من الضعف الشهر الماضي»، وشدّد على أنّ «من المهمّ بشكل خاصّ اليوم تأخير انتشار الفيروس للسماح بتلقيح أكبر عدد ممكن من الناس قبل أن تبلغ الموجة الثالثة ذروتها».

وسيبدأ في السّاعة 11 مساءً اعتباراً من الإثنين حظر التجوّل الذي كان مفروضاً حتّى الآن بين منتصف الليل والساعة 4 صباحاً، وسيتوجّب عند الساعة العاشرة مساءً إغلاق الأنشطة التجاريّة غير الأساسيّة، بما في ذلك الحانات والمطاعم. أما التجمّعات، بما في ذلك الاحتفالات الدينيّة والاجتماعات السياسيّة، فستقتصر على 250 شخصاً في الهواء الطلق و100 شخص في الداخل، وأعطت جنوب إفريقيا لقاحات لما يزيد قليلاً عن 1% فقط من سكّانها، وبدأت حملتها لتحصين المسنّين الأسبوع الماضي.