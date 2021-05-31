شكرا لقرائتكم خبر عن مدير شرطة أبوظبي يلتقي المتعاملين في مركز شرطة الهيلي بالعين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

التقى اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، المتعاملين أثناء تقديمهم للخدمات الشرطية في مركز شرطة الهيلي في مدينة العين، واستقبل معاملاتهم وشارك في إنجازها والوقوف على كفاءة وفاعلية إجراءات التقديم عليها، كما استمع إلى ملاحظات المتعاملين والتحديات التي يواجهونها في تقديم الخدمات، إضافة إلى احتياجاتهم وتوقعاتهم، وتطلعاتهم من شرطة أبوظبي، ومقترحاتهم حول الخدمات المقدمة لهم في المركز، ومن تلك الخدمات «خدمة طلب الإبلاغ عن حادث جنائي، وخدمة طلب الإبلاغ عن شيكات من دون رصيد وخدمة الإبلاغ عن مفقودات».

ووجّه بتقديم كل التسهيلات للمتعاملين في إنجاز معاملاتهم وإسعادهم والتحسين المستدام من رحلة المتعامل في مركز شرطة الهيلي، كما أثنى الجمهور على اهتمام شرطة أبوظبي بالارتقاء بالخدمات المقدمة.

وحث الشريفي مدير وضباط المركز على مواصلة جهود التحسين والتطوير لتحقيق الأهداف وتمكين جميع العاملين في الصف الأمامي لتعزيز تجربة المتعاملين، مؤكداً التزام شرطة أبوظبي بالتركيز على المتعاملين وتحسين تجربتهم لتقديم خدمات مبتكرة عالية الجودة تحقق لهم السعادة والثقة بخدمات الشرطة، مشيداً بتوجيهات القيادة الرشيدة التي وفرت الإمكانات لدعم مسيرة شرطة أبوظبي حتى أصبحت في موقع الصدارة والريادة الأمنية بين أفضل المدن العالمية، وأكثرها تقدماً، ووفق رؤية تواكب مسيرة الريادة لضمان استمرار إمارة أبوظبي كمجتمع ينعم بالأمن والسلامة.

رافق مدير شرطة أبوظبي خلال الزيارة اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي، وكان في استقباله العميد جمعة سالم الكعبي مدير مديرية شرطة منطقة العين، والعقيد مبارك راشد الكتبي مدير مركز شرطة هيلي، وعدد من الضباط.