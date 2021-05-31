شكرا لقرائتكم خبر عن عالم أوبئة أمريكي يحذر من «كوفيد-26» و«كوفيد-32» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

أكد الخبير الأمريكي في الأوبئة الأمراض المعدية وفيروس كورونا، بيتر هوتيز، ضرورة دراسة أصل «كوفيد–19» بدقة، وإلا فقد تواجه البشرية «كوفيد–26»، و«كوفيد–32».

وفي مقابلة مع شبكة «إن بي سي نيوز» قال هوتيز بهذا الشأن: «هذا ثالث وباء، أو جائحة كبرى للفيروس التاجي في القرن الحادي والعشرين (بعد السارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية).. هذا هو الثالث على التوالي. وتخبرنا الطبيعة الأم بما سيحدث، سيكون هناك «كوفيد–26»، و«كوفيد–32»، ما لم نفهم منشأ «كوفيد–19»». وشدد العالم الأمريكي على ضرورة التحقيق في «حدوث تفشٍّ» لفيروس كورونا المستجد. ويجب لهذا الغرض، إرسال علماء الفيروسات وعلماء الأوبئة، وغيرهم من المتخصصين إلى مدينة ووهان الصينية، للمباشرة على الفور في جمع البيانات والعيّنات اللازمة.

وأشار خبير الفيروسات في الوقت نفسه، إلى أنه سيكون من الصعب الحصول على معلومات حول أصل فيروس كورونا من دون التعاون مع الصين في هذه القضية.

وكان البيت الأبيض عمّم في وقت سابق بياناً لم يستبعد بموجبه رواية انتشار فيروس كورونا بسبب حالة طارئة في مختبر علمي.

وتضمن البيان قول الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن مجتمع الاستخبارات في البلاد يقر بروايتين عن أصل الفيروس، بانتقاله إلى الإنسان من حيوان، أو من مختبر، ويجب في غضون 90 يوماً أن تستمر الاستخبارات في جمع وتحليل المعلومات بجهود مضاعفة، وبعد ذلك تبلغ الرئيس.