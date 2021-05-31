شكرا لقرائتكم خبر عن 33.8 % زيادة فى قيمة الصادرات البترولية خلال الربع الأول لعام2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، إن إجمالي قيمة الصادرات من المنتـجات البترولية بلغ 1.819مليار دولار خلال الربع الأول لعام 2021 مقابل 1.359 ملـيار دولار خلال نفس الربع لعام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 33.8%.

كانت أهم المنتجات البترولية التي ارتفعت قيمة صادراتها البترول الخام حيث بلغت 399 مليون دولار مقابل 325 مليون دولار عام 2020 يليه الغاز الطبيعي، حيث بلغت صادراته 564 مليون دولار مقابل 136 مليون دولار عام 2020 يليه الفويل أويل (مازوت) حيث بلغت صادراته 522 مليون دولار مقابل 209 مليون دولار عام 2020.

أهم المنتجات البترولية خلال الربع الأول عام 2021 مقابل نفس الفترة عام 2020

وكانت أهم الدول التي ارتفعت الصادرات البترولية إليها مالطا، حيث بلغت 421 مليون دولار مقابل 177 مليون دولار عام 2020 تليها الهند بلغت 272 مليون دولار مقابل 143 مليون دولار عام 2020 تليها اليونان حيث بلغت 226 مليون دولار مقابل 81 مليون دولار تليها الصين، حيث بلغت 201 مليون دولار مقابل 126 مليون دولار عام 2020 تليها إيطاليا حيث بلغت 105 مليون دولار مقابل 63 مليون دولار عام 2020.

وبلغت إجمالي قيمة الـواردات من المنتـجات البترولية 1.879مليار دولار خلال الربع الأول لعام 2021 مقابل 2.121 ملـيار دولار خلال نفس الربع لعام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 11.4%، ومن أهم المنتجات البترولية التي انخفضت قيمة وارداتها البترول الخام، حيث بلغت 643 مليون دولار مقابل 1320 مليون دولار عام 2020.