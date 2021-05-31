شكرا لقرائتكم خبر عن 33.8 % زيادة فى قيمة الصادرات البترولية خلال الربع الأول لعام2021 والان مع تفاصيل الخبر
أهم المنتجات البترولية خلال الربع الأول عام 2021 مقابل نفس الفترة عام 2020
وكانت أهم الدول التي ارتفعت الصادرات البترولية إليها مالطا، حيث بلغت 421 مليون دولار مقابل 177 مليون دولار عام 2020 تليها الهند بلغت 272 مليون دولار مقابل 143 مليون دولار عام 2020 تليها اليونان حيث بلغت 226 مليون دولار مقابل 81 مليون دولار تليها الصين، حيث بلغت 201 مليون دولار مقابل 126 مليون دولار عام 2020 تليها إيطاليا حيث بلغت 105 مليون دولار مقابل 63 مليون دولار عام 2020.
وبلغت إجمالي قيمة الـواردات من المنتـجات البترولية 1.879مليار دولار خلال الربع الأول لعام 2021 مقابل 2.121 ملـيار دولار خلال نفس الربع لعام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 11.4%، ومن أهم المنتجات البترولية التي انخفضت قيمة وارداتها البترول الخام، حيث بلغت 643 مليون دولار مقابل 1320 مليون دولار عام 2020.