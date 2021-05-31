شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الاثنين 31-5-2021 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات اليوم الاثنين الموافق 31 مايو 2021، مقابل الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية للبنوك المصرية، مقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجل سعر الدولار استقرارا عند 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، في حين تباين سعر اليورو مسجلا 19.02 جنيه للشراء، 19.17 جنيه للبيع، مقابل 18.93 جنيه للشراء، 19.17جنيه للبيع، بينما سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى 22.12 جنيه للشراء، 22.30 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس كان بـ 22.06 جنيه للشراء، 22.32 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى مسجلا 19.02 للشراء، 19.17 جنيه للبيع، مقابل 18.93جنيه للشراء، 19.17 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

تبابن سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى مسجلا 22.12 جنيه للشراء، 22.30 جنيه للبيع، مقابل 22.06 جنيه للشراء، 22.32 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تبابن سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، اليوم أمام الجنيه المصرى، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى مسجلا 49.11 جنيه للشراء، و52.24 جنيه للبيع، مقابل 49.10 جنيه للشراء، و52.24 جنيه للبيع.