شكرا لقرائتكم خبر عن غدا بيع 10محال تجارية بالمزاد العلنى بالسوق التجارية بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، عن طرح 10 محال تجارية بمساحات تتراوح من (32م : 95م) للبيع بالمزاد العلني بالسوق التجارية VALLEY Center بالمجاورة الأولى بالحي السكني الثالث R3، مشيراً إلى أنه يتم بيع كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بمقر جهاز المدينة الكائن بالمجاورة الأولى بالحي السكني الثالث R3، حتى عقد جلسة المزاد غدا الثلاثاء 1/6/2021.

وأوضح المهندس شريف الشربينى، أن المحال المطروحة تشمل الخدمات الآتية:( خضراوات - حدايد وبويات وسباكة - مكتبة - مخبز بلدي - مطعم - مخبز أفرنجي - جزارة - صيدلية - سوبر ماركت - حلاق).

وأكد المهندس شريف الشربينى، أنه سيتم اتخاذ التدابير الاحترازية عند انعقاد جلسة المزاد تجنبا للإصابة بفيروس كورونا بين الحضور، مشيراً إلى أن طرح المحال يأتي استكمالا لتوفير الخدمات الضرورية لقاطني الحي، وخاصة المجاورات التي تم طرح وحدات بها وجارٍ حالياً تسليم المواطنين لتلك الوحدات.