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شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الإسكان: تنفيذ 4096 وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر" والان مع تفاصيل الخبر
كما تفقد مسئولو الوزارة، الأعمال الجارية بجامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا "العلمين الأهلية"، مروراً بالإسكان المتميز، وسكن مصر، ثم توجهوا إلى المنطقة الترفيهية، مرورا بالأبراج، والكباري و البواغيز.
وخلال الجولة، وجه مسئولو الوزارة بسرعة ربط المنطقة الترفيهية بالممشى الشاطئي، ثم توجهوا إلى مقر جهاز المدينة، وشددوا على إنهاء الأعمال المطلوبة والالتزام بالبرنامج الزمني المحددة للانتهاء من المشروعات.
ومن جانبه، أضاف المهندس وائل سمير، أنه جارٍ تنفيذ المدينة التراثية، بمساحة 260 فداناً، وتشتمل على مجموعة من المبانى التراثية والثقافية والتجارية المتنوعة، ويبلغ إجمالى المنشآت بها حوالى 70 منشأ، وتضم البحيرة الرئيسية، والحديقة المركزية، والمسجد، والكنيسة، والأوبرا، والمتحف، والمبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم، ومجمع السينمات، والمسرح المكشوف، والحى الاستثماري، ومبانى الإسكان الفاخر، كما يجرى تنفيذ جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا "جامعة العلمين الأهلية"، على مساحة 128 فداناً، وتضم الجامعة (مبنى الإدارة - كلية الدراسات العليا - المكتبة المركزية - كلية الطب البشري - كلية طب الفم والأسنان - كلية الصيدلة - كلية الفنون والتصميم - كلية الدراسات القانونية الدولية - كلية إدارة الاعمال - كلية الهندسة 1 - كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات - كلية الهندسة 2 - كلية السياحة والضيافة سكن جامعي (طلاب) وإسكان هيئة التدريس وباحثين - سكن جامعي (طالبات) وإسكان هيئة التدريس وباحثات - مستشفى جامعي - مبنى الخدمات - صالة رياضية متعددة الأغراض - مستشفى طب الفم والأسنان)، وتم تشغيل 3 كليات بالجامعة كمرحلة أولى.
وأشار رئيس جهاز العلمين الجديدة، إلى أنه جارٍ تنفيذ 128 عمارة بمشروع سكن مصر للإسكان المتوسط (العمارة مكونة من دور أرضي + 7 أدوار متكررة)، بإجمالى عدد وحدات 4096 وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ 35 عمارة (840 وحدة سكنية) بالمرحلة الثانية بمشروع الإسكان المتميز، بنسب إنجازٍ متقدمة، بجانب 80 عمارة (1920 وحدة) بالمرحلة الأولى بالمشروع، وتم الانتهاء من 1080 وحدة منها.
المهندس عبد المطلب ممدوح خلال الجولة التفقدية