شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم فى المزرعة 26 جنيها للكيلو والبيض بـ27 جنيها للكرتونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل تحقيق مصر للاكتفاء الذاتى من الدواجن تشهد أسعارها اليوم الاثنين 31-5-2021 في الأسواق المحلية استقرارا فى ظل زيادة المعروض.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الدواجن البيضاء المزارع تتراوح بين 26-27 جنيها للكيلو في المزرعة بينما يتراوح سعر المستهلك بين 29-32 جنيها للكيلو.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365، أن أسعار الدواجن المجمدة تتراوح بين 33-36 جنيها للدجاجة وزن 1 كجم ، والدواجن البلدى 30 جنيها للكيلو في المزرعة و34-35 جنيها للمستهلك ، و الساسو 30 جنيها في المزرعة و المستهلك 33- 35 جنيها.

وأشار السيد إلى أن أسعار البيض الأبيض في المزرعة 27 جنيها بينما للمستهلك بين 29-32 جنيها للكيلو، وسجلت كرتونة البيض البلدى 33-36 جنيها للكرتونة سعر مستهلك.