الاقتصاد

أسعار الدواجن اليوم فى المزرعة 26 جنيها للكيلو والبيض بـ27 جنيها للكرتونة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم فى المزرعة 26 جنيها للكيلو والبيض بـ27 جنيها للكرتونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل تحقيق مصر للاكتفاء الذاتى من الدواجن تشهد أسعارها اليوم الاثنين 31-5-2021  في الأسواق المحلية استقرارا فى ظل زيادة المعروض.

 

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الدواجن البيضاء المزارع تتراوح بين  26-27  جنيها للكيلو في المزرعة بينما يتراوح سعر المستهلك بين 29-32 جنيها للكيلو. 

 

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365، أن أسعار الدواجن المجمدة تتراوح بين 33-36 جنيها للدجاجة وزن 1 كجم ، والدواجن البلدى 30 جنيها للكيلو في المزرعة و34-35 جنيها للمستهلك ، و الساسو 30 جنيها في المزرعة و المستهلك 33- 35 جنيها. 

 

وأشار السيد إلى أن أسعار البيض الأبيض في  المزرعة 27 جنيها بينما للمستهلك بين 29-32 جنيها للكيلو، وسجلت كرتونة البيض البلدى 33-36 جنيها للكرتونة سعر مستهلك.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا