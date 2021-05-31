شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار اليوم الاثنين فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت أسعار الدولار اليوم الاثنين الموافق 31-5-2021، استقرارها أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، حيث سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصرى وبنك مصرمستقرا عند 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، بينما سجل فى البنك التجارى الدولى وبنك القاهرة ثباتا عند 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، أما سعره في مصرف أبوظبى الإسلامي فسجل 15.64 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.64 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.