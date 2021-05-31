شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات السعودية تقفز 64% في مارس 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجَّلت الصادرات السلعيَّة السعودية في شهر مارس 2021 ارتفاعاً عن شهر مارس 2020 بنسبة 64% حيث بلغت قيمتُها 74.7 مليار ريال في شهر مارس 2021، نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار بلغ 22.4 مليار ريال، وبنسبة 75%.

وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 65.6% في شهر مارس 2020 إلى 70% في شهر مارس 2021، بينما ارتفعت قيمة الصادرات السلعيَّة بالمقارنة مع الشهر السابق فبراير 2021م بمقدار 8.9 مليار ريال وبنسبة 13.6% بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وشهدت الصادرات غير البترولية ارتفاعاً بنسبة 42.9% بالمقارنة مع شهر مارس 2020، حيث سجَّلت 22.4 مليار ريال مقابل 15.7 مليار ريال.

وكانت أهم السلع اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما وتمثل 33.6% من إجمالي الصادرات غير البترولية قد ارتفعت بنسبة 57.8% بمقدار بلغ 2.8 مليار ريال، ومنتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها تمثل 27.9% من إجمالي الصادرات غير البترولية قد ارتفعت بنسبة 28.5% بمقدار بلغ 1.4 مليار ريال عن شهر مارس 2020م.

بينما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بالمقارنة مع الشهر السابق فبراير 2021م بمقدار 3.8 مليار ريال، وبنسبة 20.2%.

وسجَّلت الواردات في شهر مارس 2021 ارتفاعاً نسبته 14% بمقدار بلغ 6.1 مليار ريال؛ حيث بلغت قيمتها 49.4 مليار ريال في شهر مارس 2021، مقابل 43.3 مليار ريال في شهر مارس 2020؛ وذلك نتيجةً لارتفاع أسعار السلع مقارنةً بشهر مارس 2020، وكان أكثرها تأثيراً معدات النقل وأجزاؤها بنسبة 30.3% واللؤلؤ؛ والأحجار الكريمة، وارتفعت قيمةُ الواردات بالمقارنة مع الشهر السابق فبراير 2021 بمقدار 9 مليارات ريال، وبنسبة 22.4%.

وبلغت قيمة صادرات السعودية في شهر مارس 2021 إلى الصين 14.3 مليار ريال، مما يجعل الصين الوجهة الرئيسة للصادرات، تليها اليابان والهند، بقيمة بلغت 7.1 مليار ريال، و6.1 مليار ريال، على التوالي.

وكانت كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة ومصر وهولندا والبحرين وتايوان، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وقد بلغ مجموع صادرات المملكة إلى تلك الدول العشر 49.9 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 66.7% من إجمالي الصادرات.

وبلغت قيمة الواردات من الصين 9.4 مليار ريال في شهر مارس 2021، مما يجعلها تحتل المرتبة الأولى لواردات المملكة، تليها الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية بقيمة بلغت 4.9 مليار ريال و4.6 مليار ريال، لكل منهما على التوالي.

وكانت الهند، واليابان، وألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، ومصر من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات المملكة من تلك الدول العشر 31.8 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 64.4% من إجمالي الواردات.

وكانت بيانات صادرة عن مؤسسة جودي، أظهرت في وقت سابق أن إجمالي صادرات النفط السعودية في فبراير شاملة النفط الخام والمنتجات النفطية بلغت 6.86 مليون برميل يوميا.

وقالت المؤسسة إن صادرات الخام السعودية انخفضت 0.957 مليون برميل يوميا على أساس شهري إلى 5.625 مليون برميل يوميا في فبراير،

يشار إلى أن صادرات السعودية من النفط الخام وإجمالي المنتجات النفطية ارتفعت في ديسمبر 2020 إلى 7.71 مليون برميل يوميا من 7.42 مليون برميل يوميا في نوفمبر الماضي.

وكانت صادرات السعودية من النفط الخام قد واصلت في نوفمبر الماضي الارتفاع وللشهر الخامس على التوالي لتبلغ ذروة سبعة أشهر.

وزاد إجمالي صادرات الخام والمنتجات النفطية لأكبر مصدر للخام في العالم السعودية عن شهر أكتوبر السابق 46 ألف برميل يوميا.