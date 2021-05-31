شكرا لقرائتكم خبر عن بوابة البحر الأحمر: تمويل توسعتنا سيكون عبر القروض والتمويل الذاتي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال حمدي بن علي ناضرة، نائب الرئيس التنفيذي شركة محطة بوابة البحر الأحمر، المشغلة لميناء جدة في السعودية للاستثمار في موانئ في إفريقيا والشرق الأوسط، إن حجم الشركة قد نما بنسبة 230% خلال السنوات الثلاث الماضية، من خلال مضاعفة الطاقة الاستيعابية من 1.3 مليون حاوية إلى 3 ملايين حاوية الآن، وتستهدف على المدى القصير أن تصل إلى 5.2 مليون حاوية.

وأكد أن شركة محطة بوابة البحر الأحمر تعتزم التوسع إقليميا، من خلال إدارة موانئ جديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرا إلى إن تمويل ذلك التوسع سيكون عبر القروض والتمويل الذاتي، بحسب موقع قناة العربية.

يشار إلى أن الشركة تخطط للاستحواذ على حصص في 3 موانئ عالمية على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة، باستثمارات تصل إلى مليار ونصف المليار دولار.

وكان صندوق الاستثمارات العامة وCosco قد وقعتا اتفاقية للاستحواذ على حصة قدرها 20% لكل منهما في "محطة بوابة البحر الأحمر" في يناير الماضي، في صفقة قيمت الشركة بـ3.3 مليار ريال.