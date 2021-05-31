شكرا لقرائتكم خبر عن ستاندرد أند بورز تتوقع تراجع عجز موازنات الخليج للنصف في 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقعت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني، أن ينخفض عجز الموازنات في دول الخليج للنصف ليتوقف عند 5% من الناتج المحلي الإجمالي للدول الست هذا العام.

وتوقعت الوكالة أن ينخفض مجمل العجوزات في الموازنات الخليجية من 143 مليار دولار في 2020 إلى 80 مليار دولار في 2021، وهذا العجز سيتم تمويله بنسب متفاوتة بين دولة وأخرى.

ويتم سد هذا العجز من خلال استخدام الاحتياطات وإصدارات الدين، التي ستنخفض في المتوسط إلى ما معدله 50 مليار دولار سنوياً حتى عام 2024، بحسب موقع قناة "العربية".

ويعود هذا التحسن بالدرجة الأولى إلى تحسن إيرادات النفط، على إثر ارتفاع الأسعار وتعافي الطلب العالمي.

كما يرجع إلى الإصلاحات المالية التي نفذتها بعض الدول الخليجية، لاسيما السعودية، ما أدى لارتفاع حصة الإيرادات غير النفطية من مجمل الإيرادات.

وتستفيد الموازنات من تعافي الأنشطة الاقتصادية، مع فتح الاقتصادات تدريجياً بعد جائحة كورونا.

ولا تتوقع ستاندرد أند بورز عودة سريعة للتصنيفات إلى ما كانت عليه في 2015 قبل الانخفاض الكبير الذي طرأ على أسعار النفط منذ ذلك الحين.

ومنذ أيام، قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، إن عجز الميزانية في دول مجلس التعاون الخليجي الست من المتوقع أن ينخفض بشكل حاد هذا العام بدعم من ارتفاع أسعار النفط وضبط أوضاع المالية العامة وانتعاش الناتج الاقتصادي مع تخفيف إجراءات فيروس كورونا.

وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز، أن يبلغ العجز الإجمالي للحكومات المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 80 مليار دولار هذا العام من 143 مليار دولار في عام 2020، وفقاً لما ذكرته "رويترز"

وأضاف التقرير: "مع ذلك، فإن عجز المالية العامة في دول مجلس التعاون الخليجي الذي لا يزال مرتفعاً سيؤدي إلى استمرار تدهور الميزانية العمومية في معظم الحالات".