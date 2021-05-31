شكرا لقرائتكم خبر عن مساهمو "اللجين" يرفضون تقرير مجلس الإدارة عن 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم رفض مساهمو شركة اللجين القابضة، الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020، خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية مساء الخميس الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، إن المساهمين وافقوا على باقي بنود جدول أعمال الجمعية منها تقرير مراجع حسابات الشركة والقوائم المالية عن العام المالي 2020.

وفوض المساهمون مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية عن العام المالي 2021.

وكانت أرباح شركة اللجين القابضة قد ارتفعت بنسبة 8.4% إلى نحو 207.29 مليون ريال في نهاية عام 2020، مقابل 191.16 مليون ريال خلال 2019.

وأعلنت شركة اللجين القابضة عن تحولها للربحية في الربع الأول من 2021، بقيمة 60.3 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 46.37 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.