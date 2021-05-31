اتحاد الكرة يرحب باستضافة «الأولى» من التصفيات وينتظر الخطوات الرسمية

دبي- علي نجم:

أكد مصدر رسمي في اتحاد الإمارات لكرة القدم أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فتح باب التفاوض مع اتحاد اللعبة من أجل استضافة مباريات المجموعة الأولى من التصفيات المونديالية التي كان من المقرر أن تلعب في الصين.

وذكر المصدر أن الاتحاد الإماراتي أعطى موافقته المبدئية على قرار الاستضافة، لكن لا نزال بانتظار حسم كل التفاصيل الخاصة بهذا الشأن، وتحديد موعد الوصول ومقر إقامة المنتخبات والملاعب التي ستستضيف المباريات.

وأشار المصدر إلى أن الإمارات دائماً على أهبة الاستعداد لاستضافة الأحداث، وخطاب الاتحاد القاري ورغبة الصينيين في اللعب في دبي، يعززان من مكانة وقيمة الدولة على الخريطة الكروية، كما يعززان من موقعنا ويؤكدان أن الإمارات دائماً هي محط ثقة قياساً إلى المعايير الصحية التي تم وضعها من قبل حكومتنا الرشيدة.

وأنهى المصدر بالتأكيد على أن الإمارات دائماً ترحب بالضيوف الذين سيجدون بلا شك كل مقومات النجاح التي سيسعى اتحاد اللعبة إلى تسخيرها، خاصة أن هذه الاستضافة سيكون لها مردود إيجابي على كل القطاعات.

وكان الاتحاد الصيني لكرة القدم أعلن نقل مباريات المجموعة الأولى التي كان من المقرر أن تلعب في الصين ضمن تصفيات كأس العالم، إلى دبي، بسبب إجراءات خاصة باحتواء العدوى بفيروس كورونا.

وتضم المجموعة منتخبات الصين وسوريا وجزر المالديف وجوام والفلبين.