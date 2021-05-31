شكرا لقرائتكم خبر عن مزارع العين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعد مزارع العين أقدم مزارع للألبان في الإمارات العربية المتحدة، وهي تعتني دائماً بالعائلات، الأمهات وجميع من يتوق إلى تناول كوب من الحليب يومياً في اتخاذ القرار الصحيح عندما يتعلق الأمر بالصحة والتغذية.

يتم إنتاج جميع المنتجات يومياً وتصل إلى العملاء خلال أقل من 24 ساعة، مع ضمان الحفاظ على صحة وطراوة المواد الغذائية حيث تصل مباشرة من المصدر. يتم الحفاظ على سلسلة التبريد من لحظة أخذ الحليب من الأبقار التي تعيش في صحراء العين، ونقلها إلى المصانع لتجهيزها وتوزيعها على السوق.

كلما كانت الأبقار أكثر سعادة، كان الحليب أفضل-لهذا السبب يتم تدليل الأبقار في مزارع العين حتى نتمكن جميعاً من الاستمتاع بالحليب الطازج الخالي من المضادات الحيوية، والخالي من الهرمونات، وبدون مواد حافظة. يتم الحصول على الحليب والتعبئة والتغليف في الإمارات العربية المتحدة – لن تحصل على منتج طازج أكثر، مقارنةً مع بعض المنتجات الأخرى التي قد تسافر لعدة أيام للوصول إلى الرفوف حتى تتمكن من شرائها.

تمد منتجات الألبان أجسامنا بالفيتامينات والمعادن الأساسية، مثل فيتامين د والمغنيسيوم والكالسيوم والزنك والفوسفور واليود وفيتامين B12، على سبيل المثال لا الحصر. هذه العناصر الغذائية تكمل بعضها البعض، وتعمل معاً لتعزيز نظام صحي في الجسم. يزيد فيتامين (د) من كفاءة امتصاص الكالسيوم، ويساعد على الحفاظ على صحة العظام والعضلات مع دعم جهاز المناعة في نفس الوقت. يمكن للأشخاص الذين يتجنبون استهلاك المنتجات الحيوانية استخدام منتجات الألبان كبديل لتلبية متطلباتهم اليومية من البروتين والكالسيوم والزنك و .B12 البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم، على وجه الخصوص، يلعبون دوراً هاماً في تنظيم ضغط الدم. إستهلاك 3 حصص من منتجات الألبان يومياً (مثل 1 كوب من الحليب 1 كوب من الزبادي 2-3 أوقية من الجبن) يكفي لمساعدتك على تلبية الكمية اليومية الموصى بها من الكالسيوم والبوتاسيوم.

تركز المنظمات الصحية والغذائية الدولية في جميع أنحاء العالم، مثل جمعية القلب الأمريكية والجمعية الغذائية الأمريكية والاتحاد الدولي للسكري، على أن تكون منتجات الألبان جزءاً أساسياً من خطط الأكل الصحي الخاصة بها. بعض هذه الخطط مثل DASH Diet (النهج الغذائي لوقف ارتفاع ضغط الدم)، وخطة النظام الغذائي الصحي للقلب، والخطة التي تركز على إدارة مرض السكري تؤكد مدى أهمية تناول الألبان في الوقاية والقضاء على أمراض القلب والسكري. بدلاً من ذلك، يتم تشجيع الحليب الكامل الدسم والقليل الدسم والزبادي، وكذلك الجبن قليل الدسم لأنها تحتوي على نفس كميات الكالسيوم وفيتامين A وD ، ولكن أقل الدهون المشبعة والصوديوم. مع هذا لا ينبغي تسمية الحليب كامل الدسم ومنتجات الألبان كخيار غير صحي. المبادئ التوجيهية الدولية مثل AAP ومنظمة الصحة العالمية لا تزال توصي بأن جميع الأطفال دون سن 3 سنوات بإمكانهم إستهلاك الحليب كامل الدسم واللبن. كذلك، يمكن للأشخاص الذين لا يعانون من مشاكل في الوزن، أو مشاكل صحية مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب والأوعية الدموية، ولديهم مستويات صحية من الدهون في الدم (الكوليسترول والدهون الثلاثية) الاستمتاع بالحليب الكامل الدسم واللبن كجزء من خطة نظام غذائي صحي.

علاوة على ذلك، يجب أن تكون منتجات الألبان موجودة تماماً إذا كنت تتبع برنامجاً لفقدان الوزن أو تحاول إنشاء خطة وجبة ناقصة للسعرات الحرارية. أصناف قليلة الدسم من الحليب واللبن الزبادي والروب اليوناني ستكون الخيارات المثلى دون الحاجة إلى المساومة على محتوى البروتين والكالسيوم والفيتامينات. منتجات الألبان هي دائما خياراً مناسباً وصحياً. علبة من اللبن العادي، أو الحليب، مع الفاكهة هي وجبة خفيفة بعد الظهر يمكن تحضيرها بسهولة. إذا قمت بإضافة الحبوب عالية الألياف أو ميسلي، وبعض المكسرات، فإنه يجعل من وجبة إفطارك مثالية سهلة التحضير . هناك العديد من المنتجات من الفواكه والحليب المنكه واللبن في السوق، ولكنها محملة بالسكر الذي يساهم في زيادة الوزن ويقلل من المناعة. في المتوسط، تحتوي هذه الخيارات المحلاة على 10 غرام من السكر مقارنة بالخيارات العادية غير المحلاة. من أجل تجنب السكريات المضافة، من الأفضل دائما اختيار الزبادي العادي أو غير المحلى أو الحليب. إذا لزم الأمر يمكنك إضافة نكهة مسحوق الكاكاو، العسل، الفانيليا أو حتى إضافة الفاكهة.

تحتوي مزارع العين على مجموعة واسعة من منتجات الألبان الكاملة الدسم والقليلة الدسم، بما في ذلك الحليب الطازج وطويل الأمد، الزبادي، اللبن، الزبادي اليوناني. الحليب واللبن من مزارع العين خالي من الهرمونات والمضادات الحيوية، ويتم إنتاجه في العين يومياً ويتم توزيعه في غضون 24 ساعة إلى جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

