اعتقال رجل للاشتباه بتخطيطه لإطلاق نار في متجر بتكساس

الولايات المتحدة-رويترز

قال مكتب قائد شرطة مقاطعة كير الأمريكية، في بيان، الأحد، إنه تم اعتقال رجل يشتبه في تخطيطه لإطلاق نار في ولاية تكساس بعد أن التقطت السلطات رسالة تشير إلى أنه «يستعد للقيام بذلك». وقال المكتب في بيان على «فيسبوك»: إن كوليمان توماس بليفنز، (28 عاماً)، وجّه تهديداً محدداً لاستهداف متجر محلي لسلسلة متاجر «وول مارت».

ونشر مكتب قائد الشرطة صورة للأدلة التي تم الحصول عليها على ما يبدو من شقة بليفنز التي ظهر فيها بندقية مزودة بخزنات عدة وعلم يحمل رموز الحزب النازي. كما صادر المحققون كتباً ووثائق مكتوبة بخط اليد. ولم يحدد البيان مضمون الرسالة التي نبهت السلطات، ولكن بعد التقاطها أكد مكتب قائد شرطة كير، بمساعدة مكتب التحقيقات الاتحادي، أن بليفنز كانت لديه القدرة على تنفيذ تهديده.