شكرا لقرائتكم خبر عن برلين.. هبوط اضطراري لطائرة بعد تهديد بوجود قنبلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين-أ.ف.ب

أُجبرت طائرة تابعة لشركة «ريان إير»، متجهة من دبلن إلى كراكوف، على الهبوط في برلين، ليل الاثنين، بعد تهديد بوجود قنبلة وفقاً لوسائل إعلام، غير أنها تمكنت لاحقاً من مواصلة رحلتها. وصرح متحدث باسم شرطة برلين، بأن الإجراءات الأمنية التي اتخذتها الشرطة «انتهت من دون أن يتم رصد أي خطر».

وأضاف أن «الركاب تمكنوا من استئناف رحلتهم إلى بولندا»، من دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل حول أسباب الإنذار. ووفقاً لصحيفة «بيلد تسايتونج» كان الأمر يتعلق بتهديد بوجود قنبلة، تبين أن لا أساس له من الصحة.

وهبطت الطائرة التي تقل 160 راكباً الساعة 20,08 بالتوقيت المحلي (18,08 بتوقيت جرينتش) على مدرج في مطار برلين-براندنبورج، جنوبي العاصمة الألمانية. وبحسب وسائل إعلام ألمانية، وُضعت أمتعة الركاب على مدرج المطار لتفتيشها، فيما أحاط بالطائرة عدد كبير من سيارات الشرطة والإطفاء.

وقال المتحدث باسم المطار، جان بيتر هاك، لصحيفة «بيلد»: «طلبت طائرة شركة «ريان إير» القيام بهبوط اضطراري وحصلت فوراً على إذن».

وفي يوليو/ تموز 2020، اضطرت طائرة تابعة لشركة «ريان إير» كانت تُسيّر رحلة بين دبلن وكراكوف للهبوط بشكل طارئ في لندن إثر تهديد بوجود قنبلة تبين أيضاً أن لا أساس له من الصحة.