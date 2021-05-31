تراجع حدة الوباء في الهند.. والصين تسجل 20 إصابة محلية

عواصم-وكالات:

أصيب أكثر من 170.12 مليون نسمة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و685187. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين، في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وسجلت الهند، الاثنين، أدنى زيادة يومية في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ 11 إبريل/ نيسان بعد تسجيل 152734 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وسجلت الهند 3128 حالة وفاة جديدة. وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن عدد الإصابات في الهند يبلغ الآن 28 مليون إصابة، وعدد الوفيات 329100.

وسجلت الصين، الاثنين، زيادة مفاجئة في إصابات «كوفيد-19» في جنوبي البلاد بعد تسجيل 20 إصابة محلية جديدة، الأحد، في الوقت الذي أغلقت فيه السلطات مناطق في عاصمة إقليم قوانغدونج. ولم تكن هناك سوى سبع إصابات فقط، واردة من الخارج من بين 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا أعلنت عنها اللجنة الوطنية للصحة بالصين في نشرتها اليومية. وظهرت باقي الحالات في إقليم قوانغدونج.

وفرضت السلطات، السبت، إغلاقا على أحد أحياء العاصمة قوانتشو كإجراء احترازي للحد من انتشار الفيروس. وأشارت تقارير بوسائل الإعلام الحكومية إلى أن أحدث تفشٍّ مرتبط بسلالة من الفيروس نشأت في الهند. وسجلت الصين أيضاً 19 إصابة جديدة لا تظهر عليها أعراض نزولاً من 22 إصابة قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة. ويبلغ حالياً إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 91099 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.

وأظهرت بيانات معهد «روبرت كوخ» للأمراض المعدية، الاثنين، أن عدد الإصابات المؤكدة بـ«كورونا» في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و681126 بعد تسجيل 1978 إصابة جديدة. وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 88442 بعد تسجيل 36 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة في البرازيل تسجيل 43520 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأحد، ليبلغ مجمل المصابين 16.5 مليون. وسجلت البرازيل كذلك 874 وفاة جديدة بـ«كوفيد-19» ليبلغ إجمالي الوفيات 461931. وتحتل البرازيل المركز الثاني من حيث إجمالي عدد وفيات «كوفيد-19» على مستوى العالم.