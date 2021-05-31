شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يحافظ على الايجابية- تحليل - 31-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الزوج بالتذبذب ضمن محاور القناة الرئيسية الصاعدة لنلاحظ تسجيله مؤخرا لمستوى 134.05 بفعل الضغوط الإيجابية المقدمة من قبل مؤشر ستوكاستيك.

نتوقع استمرار تشكيل السعر للمحاولات الصاعدة بالاعتماد على ثبات الدعم الأولي المستقر قرب 133.30 لننتظر تسجيله بذلك لأهداف جديدة قد تبدأ من 134.45 وصولا لمقاومة القناة الصاعدة المستقرة عند 135.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 133.30 و 134.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد