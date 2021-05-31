شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يستقر دون المقاومة-تحليل - 31-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس سعر الزوج مؤخرا امتداد مقاومة القناة الصاعدة الرئيسية المتمثلة بمستوى 156.07 ليشكل ذلك عائق قوي أمام المحاولات الصاعدة وليبدأ بتشكيل ارتداد سلبي بوصوله نحو 155.60.

يعتمد السيناريو القادم على قوة المقاومة الحالية, لنتوقع بثباتها بدء تشكيل السعر لهجوم تصحيحي هابط وليستهدف من خلاله مستوى 154.40 و 153.00 على التوالي, أما نجاح السعر بتجاوز المقاومة الحالية والثبات فوقها, فإن ذلك يؤكد انتقاله لمسار صاعد جديد وليبدأ باستهداف العديد من المستويات الإيجابية بدأ من 156.80 و 157.60 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 156.10 و 154.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة