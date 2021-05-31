شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين دون أي تعيير– تحليل - 31-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار سعر البلاتين التصحيحي الهابط نظرا لتعرضه لضغوط سلبية متكررة بوصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 20 بالإضافة إلى الثبات السلبي المتكرر دون مستوى 1230.00 والذي يشكل بدوره حاجز إضافي أمام التداولات الحالية.

مما سبق, سنستمر بتوقعنا السلبي للفترة الحالية والذي قد يستهدف بشكل أولي مستوى 1140.00 وصولا لدعم القناة الصاعدة الممتد نحو 1100.00 تقريبا.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1210.00 و 1132.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز