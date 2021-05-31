شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يستقر دون الحاجز– تحليل- 31-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر النحاس حتى تداولات هذه اللحظة باستقراره دون الحاجز المتمثل بمستوى 4.7000 ليستمر بتأجيل المحاولات الصاعدة وليزيد من فرص تحقيقه لأهداف تصحيحية سلبية خلال الفترة الحالية.

نشير إلى أهمية تجميع السعر للعزم السلبي ليسهل ذلك مهمة الهبوط نحو المحطات السلبية والتي تتمركز حول 4.5000 و 4.3700 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.7000 و 4.5000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز