شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يجمع العزم الإيجابي – تحليل - 31-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر النفط حول المقاومة المخترقة التي تظهر بالصورة، والتي تتحول إلى دعم فرعي عند 66.60 الآن، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يكتسب العزم الإيجابي بشكل ملحوظ، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي تتواجد أهدافه التالية عند 67.95 ثم 69.55.

المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة ما لم يتم كسر مستوى 65.60 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 65.60 والمقاومة 68.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد