شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعملة الموحدة اليورو أمام الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 17 من أيار/مايو أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي بسبب عطلة يوم الذكرى في الولايات المتحدة.

في تمام الساعة 06:52 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.10% إلى مستويات 1.2194 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2182 والتي تعد أدنى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة، بينما حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2204، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 1.2192.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو للكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.7% في نيسان/أبريل الماضي، وذلك قبل أن نشهد الكشف من قبل أسبانيا رابع أكبر اقتصاديات المنطقة اليورو عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تظهر تسارع النمو إلى 2.4% مقابل 2.2% في نيسان/أبريل.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ككل صدور القراءة السنوية لمؤشر القروض الخاصة والتي قد توضح تسارع النمو إلى 3.4% مقابل 3.3% في آذار/مارس الماضي، بالتزامن مع أظهر القراءة السنوية لمؤشر العرض النقدي أم-3 تباطؤ النمو إلى 9.6% مقابل 10.1% في آذار/مارس، وصولاً إلى صدور القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين لإيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة، والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.4% في نيسان/أبريل.