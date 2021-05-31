شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع في مجملها سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والاسترالية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية اليوم الاثنين عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها في مطلع هذا الأسبوع من كبرى الاقتصاديات الآسيوية.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم، الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لثالث أكبر دولة صناعية عالمياً مع صدور القراءة الأولية للإنتاج الصناعي والتي أظهرت تسارع النمو إلى 2.5% مقابل 1.7% في آذار/مارس الماضي، دون التوقعات عند 4.0%، كما أوضحت القراءة الأولية السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 15.4% مقابل 3.4%، متفوقة على التوقعات عند 3.5%.

وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة تراجعاً 4.5% مقابل ارتفاع 1.2% في آذار/مارس، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 12.0% مقابل 5.2%، دون التوقعات عند 15.4%. وتتطلع الأسواق حالياً للكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساع الانكماش إلى ما قيمته 33.2 مقابل 34.7 في نيسان/أبريل الماضي.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان الياباني مع صدور قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشائها والتي قد توضح تسارع النمو إلى 4.9% مقابل 1.5% في آذار/مارس، وفي سياق أخر، فقد تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي تمديد الحكومة اليابانية حالة الطوارئ حتى 20 من حزيران/يونيو المقبل والتي قد من المقرر أن تنتهي اليوم الاثنين، ويأتي ذلك ضمن الجهود الرامية للحد من تفشي الفيروس التاجي في اليابان.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي كشف معهد ملبورن (MI) عن قراءة مؤشر مقياس التضخم والتي أظهرت انكماشاً 0.2% مقابل نمو 0.4% في نيسان/أبريل، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر ائتمان القطاع الخاص والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.2% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر آذار/مارس الماضي والتوقعات عند 0.4%. بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 1.3% مقابل 0.4%.

كما تابعنا من قبل الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً، كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن قراءات مؤشران مدراء المشتريات الصناعي والخدمي واللتان أفادتا بتقلص اتساع القطاع الصناعي إلى 51.0 مقابل 51.1 قي نيسان/أبريل، بخلاف التوقعات عند 51.3، واتساع القطاع الخدمي إلى 55.2 متوافقة مع التوقعات مقابل 54.9 في نيسان/أبريل.

وصولاً إلى الكشف من قبل الاقتصاد النيوزيلندي عن القراءة النهائية لمؤشر الثقة بالأعمال من قبل مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية والتي أوضحت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 1.8 مقابل 7.0 في القراءة الأولية لشهر أيار/مايو الجاري، ومقارنة بالقراءة السابقة لشهر نيسان/أبريل والتي عكست آنذاك انكماش بما قيمته 2.0، ونود الإشارة، لكون الإحصائية تجرى مسح لنحو 1,500 شركة لتقيم النظرة الاقتصادية لعام مقبل.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تراجعااً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 1.06% ليخسر 20.69 نقطة ويصل إلى المستوى 1,926.75، وتراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.02% ليخسر هو الأخر 298.57 نقطة ويصل إلى المستوى 28,850.84.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية انخفاضاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.46% ليخسر 24.56 نقطة ويصل إلى المستوى 5,296.53، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.20% ليخسر هو الأخر 7.17 نقطة ويصل إلى المستوى 3,593.61.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاً بنسبة 0.50% ليخسر 145.56 نقطة ويصل إلى المستوى 28,981.7، كما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.06% ليخسر هو الأخر 1.95 نقطة ويصل إلى المستوى 3,186.78.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.87% ليربح 106.17 نقطة ويصل إلى المستوى 12,288.42، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً نسبة 0.11% ليخسر 7.81 نقطة ويصل إلى المستوى 7,171.70.