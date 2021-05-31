شكرا لقرائتكم خبر عن الناتج الصناعي لليابان ينمو بـ 15.4 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الناتج الصناعي لليابان اليوم نموًا على أساس سنوي، بمعدل 4ر15% خلال أبريل الماضي، متجاوزًا التوقعات التي كانت عند 13% بعد نموه بمعدل 4ر3% خلال الشهر السابق.

وأوضحت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الصادرة اليوم، أن نسبة الزيادة جاءت أقل من التوقعات التي كانت عند 1ر4%، بعد نموه في مارس الماضي بنسبة 7ر1% وفقًا للبيانات المعدلة.

وأبقت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، على تقييمها للناتج الصناعي الذي أكدت أنه في تزايد.