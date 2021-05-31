شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: مؤشر قطاع التصنيع يتراجع إلى 51 نقطة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهر تقرير صادر عن مكتب الإحصاء الوطني الصيني، اليوم الاثنين، تراجع وتيرة نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال أيار/مايو الحالي.

وذكر المكتب، أن مؤشر مديري مشتريات القطاع سجل خلال الشهر الحالي 51 نقطة، في حين كان المحللون يتوقعون استمراره عند مستواه في الشهر الماضي وكان 1ر51 نقطة.

يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة، تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش نشاط القطاع.

وفي الوقت نفسه ذكر مكتب الإحصاء الوطني، أن مؤشر مديري مشتريات القطاعات غير التصنيعية، ارتفع خلال الشهر الحالي إلى 2ر55 نقطة مقابل 9ر54 نقطة خلال نيسان/أبريل الماضي، حيث كان المحللون يتوقعون استمرار المؤشر عند نفس مستواه في الشهر الماضي.