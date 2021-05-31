شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث إحصاءات المدخنين في مصر.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مجموعة من المؤشرات الهامة المتعلقة بالتدخين والمدخنين في مصر، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين لعام 2021.

ويعرض ”الخليج 365”، بالإنفوجراف بعض الحقائق عن التدخين في مصر كالتالي:

6 آلاف 293.5 جنيه هو متوسط الإنفاق السنوي على التدخين للأسرة المصرية التي بها فرد مدخن أو أكثر.

شكل 17.7٪ من إجمالي السُكان "15سنة فأكثر" مدخـنون يمثلون حوالى 18 مليون نسمة وفقاً لتقديرات السكان لعام 2020.

تبلغ نسبة المدخنين بين الذكور 35.6٪، مقابل 0.3٪ بين الإناث، بما يشير إلى أن ظاهرة التدخين في مصر هي ظاهرة ذكورية بالأساس.

تبلغ نسبة الأسر التي بها فرد مدخن على الاقل على مستوى الجمهورية 41.3%.

هناك نحو 24 مليون فرد غير مدخن ولكنه عرضه للتدخين السلبي بسبب وجود فرد مدخن داخل الأسرة.

رغم انخفاض نسبة المدخنات الإناث إلا أن نسبة كبيرة منهن يصبحن عرضة للتدخين السلبي لوجود مدخن واحد على الأقل داخل الأسرة.

أعلى نسبة مدخنين في الفئة العمرية (45-54 سنة) فتبلغ 23.2% يليها الفئة العمرية (35-44 سنة) حوالى22.5%.

الفئة (25-34 سنة) بالمركز الثاني بحوالي 20.8% وهي نسب مرتفعة ودلالتها خطيرة لأنها فئات شابة.

أعلى نسبة مدخنين بين الحالات التعليمية المختلفة كانت لمن يحمل شهادة محو الأمية بنسبة 30.1%.

تبلغ نسبة المدخنين لمن يقرأ ويكتب 27.5%، والأقل على الإطلاق للحاصلين على شهادة جامعية فأعلى 12.7%.