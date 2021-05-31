شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مشروعات لإنتاج الغاز الطبيعى.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد ارتفاع انتاج مصر من الثروة البترولية إلى معدلات غير مسبوقة وخاصة الغاز الطبيعى الذى ارتفع إلى أعلى معدلاته أحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما يساهم في زيادة الإنتاج تدريجياً والوصول الى معدلات غير مسبوقة، وفيما يلي أهم حقول أنتاج الغاز الطبيعي والتي كانت كالتالي..

1-مشروع تنمية حقل ظهر.

2-مشروع تنمية حقل نورس.

3-مشروع تنمية حقل أتول بشمال دمياط .

4-مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل .

5-مشروع المرحلة التاسعة-ب بحقول غرب الدلتا بالمياه العميقة.

6-مشروع تنمية منطقة جنوب غرب بلطيم – بالبحر المتوسط .

7-مشروع تنمية حقول منطقة دسوق المرحلة (ب).