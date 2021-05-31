شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم.. المفروم يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت جهود الدولة في السنوات الأخيرة في تحقيق الاستقرار في أسعار اللحوم البلدى والمستوردة السوداني والبرازيلي، حيث شهدت الأسعار اليوم الاثنين 31-5-2021، استقرارا فى محلات الجزارة والهايبر ماركت.

وقال أيمن غازي صاحب محل جزارة، إن أسعار اللحوم مستقرة منذ شهر رمضان الكريم، حيث تراوحت سعر الكندوز بين 120-140 جنيها للكيلو، والمفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، سعر كباب الحلة بين 130-145 جنيها للكيلو.

وأضاف غازي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها، أسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، و الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، وسجلت السجق البلدى 120-130 جنيها، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أن اللحوم الضأن تتراوح 130-150 جنيها، والكبدة الضأن130-150 جنيها، سجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.