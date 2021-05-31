شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك ضمن نموذج سلبي – تحليل - 31-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار مقابل الفرنك محاولة لاختراق مستوى 0.9000 لكنه ارتد هبوطاً ليبقى مستقراً دونه، مع ملاحظة أن التداولات الأخيرة تنحصر ضمن قناة فرعية صاعدة نعتقد بأنها تشكّل نموذج علم استمراري هابط، وبالتالي، فإن كسر مستوى 0.8980 سيفعّل التأثير السلبي لهذا النموذج ويدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط، والذي يتواجد هدفه التالي عند 0.8900.

من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة بشرط الثبات دون مستويات 0.9000 – 0.9030.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8920 والمقاومة 0.9030

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط