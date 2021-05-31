شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي تحت الضغط السلبي – تحليل - 31-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات يوم الجمعة الماضي دون مستوى 0.7740، ليقع تحت مزيد من الضغط السلبي المتوقع خلال الفترة القادمة، مستهدفاً زيارة مستوى 0.7615 بشكل رئيسي.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن اختراق 0.7765 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر للتعافي واستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7670 والمقاومة 0.7780

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط