شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يضطر لبعض الانخفاض – تحليل - 31-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر عقود خام برنت بسلبية بعد الاقتراب من حاجز 70.00 دولار، ليتداول قرب المتوسط المتحرك 50 الذي يشكّل دعم جيد أمام السعر، بالتزامن مع وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 71.35 كمحطة رئيسية تالية، مع الانتباه إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق 68.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 67.90 والمقاومة 70.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد