شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تستأنف الارتفاع – تحليل - 31-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر الفضة صعوداً بعد الارتكاز على دعم القناة الصاعدة، ليستأنف الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والطريق مفتوح أمام التوجه نحو 29.00 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الارتفاع المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم كسر مستوى 27.65 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 27.65 والمقاومة 28.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد