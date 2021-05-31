شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يفعّل النموذج الإيجابي – تحليل - 31-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر الذهب صعوداً بشكل قوي بعد اكتمال نموذج الوتد الصاعد المشار له في تقاريرنا الأخيرة، ليتجاوز حاجز 1900.00 ويفتح الطريق أمام التوجه نحو هدفنا الإيجابي المنتظر عند 1928.60، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد، مع الإشارة إلى أن تخطي هذا المستوى سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 1960.00 كمحطة رئيسية تالية.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن استمرار الاتجاه الصاعد يتطلب الثبات فوق مستوى 1890.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1895.00 والمقاومة 1935.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد