شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 31-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي دون مستوى 1.2090 بعد محاولة اختراقه في الجلسات الماضية، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً للفترة القادمة، يدعمه التحرك دون المتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستوى 1.2013 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 1.1900 كمحطة تالية.

نشير إلى أن اختراق 1.2090 سيقود السعر لتحقيق مكاسب لحظية تبدأ باختبار مناطق 1.2164.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2000 والمقاومة 1.2140

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط