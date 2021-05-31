شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحصل على عزم إيجابي – تحليل - 31-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الين بعض الميل الهابط الطفيف الآن، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك تخلّص من سلبيته ليظهر تشبع في البيع الآن، مما يدعم فرص استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 111.05 كمحطة تالية.

من هنا، فإن توقعاتنا الإيجابي ستبقى قائمة وفعالة بشرط الثبات فوق 109.22، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الصاعدة المقترحة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.20 والمقاومة 110.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد