شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينتظر إشارة تأكيد – تحليل - 31-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات جانبية، محصوراً بين مستويات الدعم 1.4095 والمقاومة 1.4238، وبالتالي، فإن موقفنا الحيادي لا يزال قائماً حتى الآن، حيث يحتاج السعر لاختراق أحد هذين المستويين لتحديد الأهداف التالية بشكل أوضح.

نذكر بأن اختراق المقاومة سيعيد السعر إلى المسار الرئيسي الصاعد ليتجه نحو تحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 1.4375، بينما يمثل كسر الدعم عامل سلبي سيضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض وزيارة مناطق 1.4035 ثم 1.3900 بعد كسر المستوى السابق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4100 والمقاومة 1.4300

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير