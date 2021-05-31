شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 31-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج اليورو مقابل الدولار محاولة لكسر مستوى 1.2170 لكنه عاد للثبات فوقه، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، مستقراً فوق دعم القناة الصاعدة التي تظهر بالرسم البياني، بانتظار استئناف التداولات الإيجابية لزيارة مستوى 1.2300 كهدف رئيسي تالي.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الارتفاع المتوقع، والذي يشترط الثبات فوق مستوى 1.2170.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2120 والمقاومة 1.2280

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد